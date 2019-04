Martin Odegaard è in prestito al Vitesse, ma il suo futuro è tutto da decifrare. Il talento norvegese, classe '98, ha detto alla stampa olandese: "Parlerò con la dirigenza delle merengue e prenderemo insieme la miglior decisione". In questa stagione vissuta in Olanda, per il centrocampista sono arrivate otto reti in 30 presenze complessive.