Volata Bundesliga: Bayern campione se vince domani

© foto di Imago/Image Sport

Campionato tedesco che si può chiudere domani pomeriggio: al Bayern basterà vincere sul campo dell'Augsburg per evitare qualsiasi calcolo. Altrimenti basterà che lo Schalke non vinca ad Amburgo. In ogni caso pochi dubbi su chi andrà il Meisterschale. Questo il calendario delle due contendenti al titolo (in maiuscolo le partite in trasferta):

BAYERN punti 69

7 aprile, AUGSBURG

14 aprile, Borussia M'gladbach

21 aprile, HANNOVER

28 aprile, Eintracht Francoforte

5 maggio, COLONIA

12 maggio, Stoccarda

SCHALKE punti 52

7 aprile, AMBURGO

15 aprile, Borussia Dortmund

22 aprile, COLONIA

28 aprile, Borussia M'gladbach

5 maggio, AUGSBURG

12 maggio, Eintracht Francoforte

Il pronostico di Tuttomercatoweb: Il Bayern chiuderà il discorso per il titolo domani pomeriggio.