Volata Bundesliga: corsa Champions, 5 squadre coinvolte per 2 posti

Tolti Bayern a un passo dal titolo, lo Schalke saldo al secondo posto, sono dolo due i posti rimanenti per la prossima Champions League. Il Borussia Dortmund può fare tesoro del vantaggio sulle concorrenti, il Lipsia è impegnato su due fronti e rischia grosso, soprattutto perché Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte sono più fresche. E resta in corsa anche l'Hoffenheim. Questa la volata finale in Bundesliga per qualificarsi al massimo torneo continentale (in maiuscolo le partite in trasferta)

BORUSSIA DORTMUND punti 48

8 aprile, Stoccarda

15 aprile, SCHALKE

21 aprile, Bayer Leverkusen

29 aprile, WERDER BREMA

5 maggio, Mainz

12 maggio, HOFFENHEIM

RB LIPSIA punti 46

9 aprile, Bayer Leverkusen

15 aprile, WERDER BREMA

21 aprile, Hoffenheim

29 aprile, MAINZ

5 maggio, Wolfsburg

12 maggio, HERTHA

BAYER LEVERKUSEN punti 45

9 aprile, LIPSIA

14 aprile, Eintracht Francoforte

21 aprile, BORUSSIA DORTMUND

28 aprile, Stoccarda

5 maggio, WERDER BREMA

12 maggio, Hannover

EINTRACHT FRANCOFORTE punti 45

8 aprile, Hoffenheim

14 aprile, BAYER LEVERKUSEN

21 aprile, Hertha

28 aprile, BAYERN

5 maggio, Amburgo

12 maggio, SCHALKE

HOFFENHEIM punti 42

8 aprile, EINTRACHT FRANCOFORTE

14 aprile, Amburgo

21 aprile, LIPSIA

27 aprile, Hannover

5 maggio, STOCCARDA

12 maggio, Borussia Dortmund

Il pronostico di Tuttomercatoweb: Borussia Dortmund sul terzo gradino del podio e Lipsia che centra la seconda qualificazione in Champions di fila, spuntandola sul Bayer Leverkusen.