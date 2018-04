Volata Bundesliga: salvezza, Amburgo verso la prima retrocessione

A sei giornate dalla fine del campionato tedesco è ancora aperta la lotta per non retrocedere, anche se due squadre sembrano quasi spacciate: il Colonia, che solo un anno fa si era qualificato dopo 25 anni per una competizione europea, e l'Amburgo fin qui unica squadra di Germania ad aver disputato tutte le stagioni in Bundesliga. Altra stagione tribolata del Wolfsburg che sembra essere uscito definitivamente dal circolo delle "grandi". Tutto come previsto per il Mainz che ha perso pezzi importanti in estate. Hannover e Friburgo non sono ancora tranquille. Di seguito la volata finale (in maiuscolo le partite in trasferta):

HANNOVER punti 32

6 aprile, Werder Brema

14 aprile, STOCCARDA

21 aprile, Bayern

27 aprile, HOFFENHEIM

5 maggio, Hertha

12 maggio, BAYER LEVERKUSEN

FRIBURGO punti 30

7 aprile, Wolfsburg

16 aprile, MAINZ

21 aprile, AMBURGO

28 aprile, Colonia

5 maggio, BORUSSIA M'GLADBACH

12 maggio, Augsburg

WOLFSBURG punti 26

7 aprile, FRIBURGO

13 aprile, Augsburg

20 aprile, BORUSSIA M'GLADBACH

28 aprile, Amburgo

5 maggio, LIPSIA

12 maggio, Colonia

MAINZ punti 26

7 aprile, COLONIA

16 aprile, Friburgo

22 aprile, AUGSBURG

29 aprile, Lipsia

5 maggio, BORUSSIA DORTMUND

12 maggio, Werder Brema

COLONIA punti 20

7 aprile, Mainz

14 aprile, HERTHA

22 aprile, Schalke

27 aprile, FRIBURGO

5 maggio, Bayern

12 maggio, WOLFSBURG

AMBURGO punti 19

7 aprile, Schalke

14 aprile, HOFFENHEIM

21 aprile, Friburgo

27 aprile, WOLFSBURG

5 maggio, EINTRACHT FRANCOFORTE

12 maggio, Borussia M'Gladbach

Il pronostico di Tuttomercatoweb: prima storica retrocessione dell'Amburgo. Lo accompagna il Colonia. Il Wolfsburg evita per quest'anno il playout, costringendo il Mainz a giocare contro la terza classificata della Zweite Bundesliga.