Volata Ligue 1, corsa Champions, è OM contro OL

© foto di Federico Gaetano

Entusiasmante corsa all'ultimo posto disponibile per la Champions League, dando scontata la qualificazione del Monaco ormai troppo avanti. OM contro OL, con i giochi che si sono clamorosamente riaperti con la vittoria del Lione al Vélodrome. La squadra di Bruno Genesio sembra in un ottimo momento di forma e deve pensare ormai solo alla Ligue 1, a differenza degli uomini di Rudi Garcia, reduci dalla trasferta di Lipsia e con la possibilità di andare ancora avanti in Europa League. Di seguito il calendario delle due contendenti (in maiuscolo le partite in trasferta):

MARSIGLIA punti 62

8 aprile, Montpellier

15 aprile, TROYES

21 aprile, Lille

28 aprile, ANGERS

6 maggio, Nizza

12 maggio, GUINGAMP

19 maggio, Amiens

LIONE punti 60

8 aprile, METZ

14 aprile, Amiens

20 aprile, DIGIONE

28 aprile, Nantes

6 maggio, Troyes

12 maggio, STRASBURGO

19 maggio, Nizza

Il pronostico di Tuttomercatoweb: le fatiche di Europa League rischiano di costare caro al Marsiglia che sul filo di lana, anche se il calendario sembra agevole. Alta la possibilità che le due squadre arrivino a pari punti: in quel caso sarà decisiva la differenza reti.