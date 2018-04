Volata Ligue 1: corsa salvezza, otto squadre coinvolte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sette partite alla fine della Ligue 1 con otto squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Due squadre scenderanno in Ligue 2, la terzultima spareggerà con la vincitrice dei playoff del torneo cadetto. Questo il calendario (in maiuscolo le partite in trasferta):

ANGERS punti 35

7 aprile, Strasburgo

13 aprile, Nizza

21 aprile, TOLOSA

28 aprile, Marsiglia

6 maggio, METZ

12 maggio, Nantes

19 maggio, DIGIONE

CAEN punti 35

7 aprile, AMIENS

14 aprile, Tolosa

21 aprile, METZ

28 aprile, TROYES

6 maggio, Monaco

12 maggio, NIZZA

19 maggio, Paris Saint-Germain

AMIENS punti 34

8 aprile, Caen

15 aprile, LIONE

21 aprile, Strasburgo

28 aprile, MONACO

6 maggio, Paris Saint-Germain

12 maggio, Metz

19 maggio, MARSIGLIA

STRASBURGO punti 33

8 aprile, ANGERS

14 aprile, Saint-Etienne

20 aprile, AMIENS

28 aprile, Nizza

6 maggio, RENNES

12 maggio, Lione

19 maggio, NANTES

TOLOSA punti 30

8 aprile, Digione

14 aprile, CAEN

21 aprile, Angers

28 aprile, RENNES

6 maggio, Lille

12 maggio, BORDEAUX

19 maggio, Guingamp

TROYES punti 29

7 aprile, GUINGAMP

15 aprile, Marsiglia

20 aprile, SAINT-ETIENNE

28 aprile, Caen

6 maggio, LIONE

12 maggio, MONTPELLIER

19 maggio, Monaco

LILLE punti 28

7 aprile, BORDEAUX

14 aprile, Guingamp

21 aprile, MARSIGLIA

28 aprile, Metz

6 maggio, TOLOSA

12 maggio, Digione

19 maggio, SAINT-ETIENNE

METZ punti 22

8 aprile, Lione

14 aprile, RENNES

20 aprile, Caen

28 aprile, LILLE

6 maggio, Angers

12 maggio, AMIENS

19 maggio, Bordeaux

Il pronostico di Tuttomercatoweb: Troyes e Metz scendono, lo Strasburgo costretto al playout.