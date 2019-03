Volata Premier, aperture su Klopp e Guardiola: "Fuoco e ghiaccio"

Volata Premier League. Oggi è il turno del Manchester City contro un Fulham con un piede e mezzo in Championship. Domani grande sfida ad Anfield: Liverpool-Tottenham. "Fuoco e ghiaccio" titola il Daily Express con le foto di Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Il duello fra i due tecnici è evidenziato anche dal Guardian: "Lotta fino alla fine". "Red hot" titola il Mirror in riferimento alle parole di Klopp, che definisce i suoi giocatori "caldi". Il Times pubblica una foto di Jurgen Klopp sorridente, ai tempi del Borussia Dortmund, con il Meisterschale fra le mani: "Ha vinto in passato. Può farlo di nuovo?" è il quesito, sottolineando come il tecnico tedesco abbia dato una mentalità vincente al Liverpool.