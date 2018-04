Volata Premier League: domani primo match ball per il City

© foto di Imago/Image Sport

Sette giornate alla fine della Premier League, con il Manchester City che sabato pomeriggio ha il primo match point: basterà vincere il derby, peraltro davanti al proprio pubblico, per essere aretmicamente campion3 d'Inghilterra per la quinta volta nella sua storia. Per il resto la squadra di Pep Guardiola ha altre sei occasioni per chiudere il discorso. Questo il calendario delle due contendenti rimaste per il titolo (in maiuscolo le partite in trasferta):



MANCHESTER CITY punti 84



7 aprile, Manchester United

14 aprile, TOTTENHAM

21 aprile, Swansea

28 aprile, WEST HAM

6 maggio, Huddersfield

9 maggio, Brighton

13 maggio, SOUTHAMPTON

MANCHESTER UNITED punti 68

7 aprile, MANCHESTER CITY

14 aprile, West Bromwich Albion

18 aprile, BOURNEMOUTH

28 aprile, Arsenal

4 maggio, BRIGHTON

10 maggio, WEST HAM

13 maggio, Watford

Il pronostico di Tuttomercatoweb: Manchester City campione con sei turni d'anticipo