Volata Premier League: salvezza, 9 squadre a evitare la Championship

© foto di Federico De Luca

Lotta salvezza apertissima in Inghilterra. Solo il West Bromwich Albion sembra avere ammainato bandiera bianca, come dimostrano le dimissioni di Andrew Pardew. Tuttavia l'aritmetica tiene ancora in vita i baggies. Per le altre due posizioni è piena bagarre, a partire dal Newcastle di Benitez: i Magpies, 12esimi e a +7 dal terzultimo posto. Situazione favorevole ma la salvezza non è ancora conquistata. Questa la volata finale delle squadre coinvolte (in maiuscolo le partite in trasferta):

NEWCASTLE punti 35

7 aprile, LEICESTER

14 aprile, Arsenal

23 aprile, EVERTON

28 aprile, West Bromwich

5 maggio, WATFORD

9 maggio, TOTTENHAM

13 maggio, Chelsea

BRIGHTON punti 34

7 aprile, Huddersfield

14 aprile, CRYSTAL PALACE

17 aprile, Tottenham

28 aprile, BURNLEY

4 maggio, Manchester United

9 maggio, MANCHESTER CITY

13 maggio, LIVERPOOL

WEST HAM punti 33

8 aprile, CHELSEA

14 aprile, Stoke City

22 aprile, ARSENAL

28 aprile, Manchester City

5 maggio, LEICESTER

10 maggio, Manchester United

13 maggio, Everton

SWANSEA punti 31

7 aprile, WEST BROMWICH

14 aprile, Everton

21 aprile, MANCHESTER CITY

28 aprile, Chelsea

5 maggio, BOURNEMOUTH

8 maggio, Southampton

13 maggio, Stoke City

HUDDERSFIELD punti 31

7 aprile, BRIGHTON

14 aprile, Watford

28 aprile, Everton

6 maggio, MANCHESTER CITY

9 maggio, CHELSEA

13 maggio, Arsenal

CRYSTAL PALACE punti 30

7 aprile, BOURNEMOUTH

14 aprile, Brighton

21 aprile, WATFORD

28 aprile, Leicester

5 maggio, STOKE CITY

13 maggio, West Bromich

SOUTHAMPTON punti 28

8 aprile, ARSENAL

14 aprile, Chelesa

19 aprile, LEICESTER

28 aprile, Bournemouth

5 maggio, EVERTON

13 maggio, Manchester City

STOKE CITY punti 27

8 aprile, Tottenham

14 aprile, WEST HAM

22 aprile, Burnley

28 aprile, LIVERPOOL

5 maggio, Crystal Palace

13 maggio, SWANSEA

WEST BROMWICH ALBION punti 20

7 aprile, Swansea

14 aprile, MANCHESTER UNITED

22 aprile, Liverpool

28 aprile, NEWCASTLE

5 maggio, Tottenham

13 maggio, CRYSTAL PALACE

Il pronostico di Tuttomercatoweb: West Bromwich Albion spacciato, negli inferi anche Stoke City e Southampton.