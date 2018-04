Volata Premier League: zona Champions, due poltrone per tre

Due poltrone per tre per quel che riguarda la corsa Champions League nel campionato inglese. Certa la presenza del Manchester City, quasi quella dello United, rimangono Liverpool, Tottenham e Chelsea in lizza per gli ultimi due biglietti. Giochi quasi chiusi dopo il successo degli Spurs a Stamford Bridge che hanno quasi estromesso i blues di Antonio Conte. Già fuori l'Arsenal, che cercherà di arrivare al massimo torneo continentale attraverso l'Europa League. Questo il calendario delle squadre rimaste in corsa (in maiuscolo le partite in trasferta):

LIVERPOOL punti 66

7 aprile, EVERTON

14 aprile, Bournemouth

22 aprile, WEST BROMWICH

28 aprile, Stoke City

6 maggio, CHELSEA

13 maggio, Brighton

TOTTENHAM punti 64



7 aprile, STOKE CITY

14 aprile, Manchester City

17 aprile, BRIGHTON

28 aprile, Watford

5 maggio, WEST BROMWICH

9 maggio, Newcastle

13 maggio, Leicester

CHELSEA punti 56

8 aprile, West Ham

14 aprile, SOUTHAMPTON

19 aprile, BURNLEY

28 aprile, SWANSEA

6 maggio, Liverpool

9 maggio, Huddersfield

13 maggio, NEWCASTLE

Il pronostico di Tuttomercatoweb: il Chelsea guadagnerà punti ma non sarà sufficiente a garantire ai blues la qualificazione in Champions: avanti Tottenham e Liverpool.