Dodici gol e 14 assist. Il calciatore del Bayer Leverkusen Kevin Volland è fin qui il miglior centravanti tedesco in circolazione nel 2019. Meglio di lui in Bundesliga, in questo anno solare, solo il bomber polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski.

Numeri da trascinatore che stanno spingendo le aspirine nella direzione di un rinnovo di contratto principesco. Secondo la 'Bild', per convincere il calciatore classe '92 a rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 è pronto un contratto superiore ai 6 milioni di euro netti a stagione. Grossomodo - si legge - gli stessi soldi concessi a Kai Havertz, il miglior tedesco classe '99 in circolazione in questo momento.