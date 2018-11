Voller: "Germania, non sono preoccupato. Giusto andare avanti con Low"

© foto di Federico Gaetano

In un'intervista cvncessa al sito globoesporte Rudi Voller, grande ex attaccante della Germania, ha parlato dei problemi della sua nazionale: "Non sono preoccupato per come sta andando la Germania. Sfortunatamente questo è già successo ad altre nazionali. La Germania ha un suo potenziale importante. Conta molto anche la volontà. Nel '94 ad esempio al mondiale eravamo più forti del '90 ma non vincemmo la Coppa perchè non avevamo quella stessa voglia di vincere", ha detto Voller. "Ora dopo il mondiale 2018 serve un cambiamento di pensiero. Low comunque nelle partite dopo la Coppa ha già fatto vedere che sta facendo qualcosa di positivo, la nazionale sta migliorando. Ripeto, Low ha fatto un buon lavoro, ha vinto la Coppa e formato giocatori. Non credo che doveva andarsene solo perchè la Coppa non è stata positiva. Non è la fine del mondo. Credo sia stato giusto continuare con lui, ha qualità e sa quello che sta facendo".