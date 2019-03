© foto di Imago/Image Sport

Aaron Wan-Bissaka è una delle rivelazioni della Premier League in corso. Il ventunenne terzino del Crystal Palace è in odore di Nazionale inglese: il debutto risale a poco più di un anno fa. Tottenham, Manchester United e Chelsea le sue prime tre gare. Adesso è un titolare fisso e a GAFFER Magazine ha rilasciato una lunga intervista. "Dodici mesi fa non me lo sarei mai aspettato. Sono orgoglioso di quel che sto facendo, di me, da dove vengo. Adesso l'obiettivo è continuare così, su questa strada, fare ancora meglio ma la direzione è giusta. E' un sogno che diventa realtà: giocavo contro questi giocatori alla Playstation, su FIFA. L'ho sempre fatto, ho pure creato un giocatore col mio nome e... Adesso ci sono anche io, sui videogiochi".