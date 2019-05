© foto di Insidefoto/Image Sport

Aaron Wan-Bissaka chiude le porte a Tottenham e Manchester United. Il promettente laterale classe 1997, che in questa stagione ha collezionato finora 37 presenze e 3 assist col Crystal Palace, ha parlato così del suo futuro: "Ho un contratto col Crystal Palace e nella prossima stagione voglio restare. Ho un accordo per tre anni e ho già detto molte volte che mi vedo ancora qua in futuro". Lo riporta il London Evening Standard.