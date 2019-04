Successo dell'Arsenal sul campo del Watford nel posticipo del 34° turno di Premier League. Una vittoria che proietta nuovamente i Gunners in zona Champions. Decisiva l'espulsione dell'attaccante del Watford, Troy Deeney, dopo 11 minuti: "Il rosso a Deeney dà il via ai Gunners titola il Daily Express. "Il tacco della fortuna" scrive il Daily Mail in riferimento al gesto tecnico di Aubameyang che è valso il gol della vittoria.