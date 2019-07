© foto di TUTTOmercatoWEB.com

In questo momento Ismaila Sarr è in vacanza dopo aver disputato la Coppa d'Africa. Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, al termine delle ferie il senegalese potrebbe raggiungere l'Inghilterra e non la Francia. Il Rennes, infatti, potrebbe cederlo al Watford, il cui ottimismo sta crescendo. I due club discutono della struttura del pagamento dopo aver trovato una bozza d'intesa. Se tutto andrà in porto, Sarr si recherà direttamente Londra per visite mediche e firma.