Dopo il 2-0 rifilato al Manchester United, l'attaccante del Watford Troy Deeney era al settimo cielo: "Sono al settimo cielo ma non ci lasciamo trasportare. È una vittoria, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo. Tutti i giocatori hanno dato il massimo e questo è ciò di cui abbiamo bisogno ora e fino alla fine della stagione. Il tecnico è stato grandioso. Non è stato un inizio facile per lui, ma abbiamo dovuto rimboccarci le maniche perché hanno dato per morti ancora prima della fine della stagione. Questa vittoria ci dà fiducia e i tifosi la meritano".