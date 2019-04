Watford, Deulofeu chiude al Barça: "Non voglio più vivere nel passato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gerard Deulofeu chiude la porta al Barcellona. L'eroe del Watford, colui che ha trascinato gli Hornets con una doppietta, alla finale di FA Cup, ha dichiarato sui catalani: "Il Barcellona rappresenta una tappa passata. Sono già tornato due volte e non sono riuscito in entrambe. Per me è un capitolo chiuso, non voglio più vivere nel passato. Vivo il mio presente e penso a un gran futuro che ora è altrove".