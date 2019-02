© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gerard Deulofeu, ex Milan e Barcellona che oggi fa le fortune del Watford, ha spiegato così a Onda Cero la decisione di lasciare il Barcellona la scorsa estate: "Ho vissuto dei momenti bellissimi al Barcellona, ho giocato coi più forti del mondo, ma avevo bisogno di prendere il mio cammino. Il Barça è casa mia, ma non mi sentivo importante. Avevo bisogno di giocare e lì non giocavo, non sono uno con tanta pazienza e per questo ho deciso di andarmene". Lo spagnolo in questa stagione ha realizzato finora sei gol e quattro assist in 20 presenze.