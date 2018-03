Watford, Deulofeu: "Il Barcellona non si fida di me, difficile che torni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno d'attacco del Watford, in prestito dal Barcellona, Gerard Deulofeu ha parlato così a Cadena COPE del suo futuro: "È molto difficile che possa tornare al Barcellona. Mi hanno ceduto un'altra volta in prestito e questo significa che i blaugrana non hanno fiducia in me. Io voglio giocare ed essere felice, ho accettato subito la possibilità di andare a giocare con maggiore continuità".