Watford, Foster: "Che shock gli otto gol subiti, sono in imbarazzo"

Dopo aver subito ben otto gol dal Manchester City, il portiere del Watford Ben Foster ha detto: "Probabilmente è uno shock, sono in imbarazzo. Siamo molto delusi soprattutto perché i nostri tifosi hanno fatto il massimo. Il City è senza dubbio la migliore squadre con la quale abbia mai giocato. Insieme al Liverpool, sono ad un livello diverso. Ma noi non abbiamo fatto il nostro lavoro. Ora però dobbiamo continuare a sorridere e prepararci per la prossima gara".