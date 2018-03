Watford, Garcia: "Doucouré contento ma non so cosa succederà"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Abdoulaye Doucoure potrebbe lasciare il Watford. Il manager Oscar Garcia ha commentato la situazione del giocatore, cercato da United, Arsenal e Tottenham: "Non so cosa succederà in futuro, se andrà via o resterà con noi. Penso sia molto contento della squadra, dei tifosi, del club, della città".