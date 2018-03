Watford, Garcia: "Futuro Doucoure? Spero resti con noi per l'Europa"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Javi Garcia, allenatore del Watford, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Abdoulaye Doucoure: "Sta giocando già per una squadra molto grande. Gioca in Premier League e in futuro mi piacerebbe che giocasse con questa maglia in Europa. Forse in futuro potrà giocare in Champions con altri grandi club ma quello che sento in questo momento è che tutti in nostri giocatori sono orgogliosi di appartenere a questa squadra. Sono concentrati sulla prossima partita e cercano di portare la squadra il più in alto possibile".