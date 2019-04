L'allenatore del Watford, Javi Gracia, ha parlato a Bbc Sport dopo la gara persa contro l'Arsenal. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un sacco di cose per vincere, un grande sforzo di tutta la squadra, ma non è bastato. Abbiamo giocato molto tempo con 10 uomini e posso solo ringraziare i miei giocatori per l'impegno. Non abbiamo ottenuto punti, ma abbiamo giocato una buona prestazione. Rosso a Deeney? Beh, a mio parere era più un giallo, non sono d'accordo con la decisione dell'arbitro".