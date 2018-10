Watford, Gracia: "La gara più brutta, non siamo mai stati in partita"

In dieci dal 32' per l'espulsione di Kasabele, il Watford è stato sconfitto 4-0 in casa dal Bournemouth. Un brutto ko per la squadra di Javi Gracia e il tecnico dopo la gara ha detto: "È sempre un brutto momento quando perdi come oggi, è la prima volta che non abbiamo giocato come nelle altre gare, hanno fatto molto meglio di noi e dobbiamo pensare alla prossima. Dopo aver concesso il secondo gol e aver perso un giocatore, la seconda parte è stata dura, hanno continuato ad attaccare e ringraziamo i nostri tifosi, che hanno sempre sostenuto la squadra e ci hanno lasciato qualcosa di speciale. Vogliamo sempre di più ma in questo momento, dopo questa gara, dobbiamo pensare a migliorare".