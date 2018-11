Javi Gracia, allenatore del Watford, ha parlato in conferenza stampa: "Il rinnovo? Abbiamo già un accordo che firmerò la prossima settimana. Sono felice perché penso che sia un bene per me ma anche per il club. So che come allenatore il mio futuro è legato ai risultati. Per il momento sono orgoglioso di far parte di questo progetto anche perché sia io che il mio staff siamo molto contenti qui".