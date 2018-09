Watford, Gracia: "Primi in classifica? Viviamo il momento con normalità"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Javi Gracia, tecnico della sorpresa Watford ha parlato ai microfoni del The Sun del paragone con il Leicester che riuscì a vincere la Premier League: "Non ho paura di parlarne, continueremo a vivere con la stessa naturalezza con la quale abbiamo conquistato quattro vittorie consecutive, anche se dovessero arrivare quattro sconfitte consecutive, non è lo stessa cosa guidare la classifica ora dopo 4 partite rispetto a quando lo fai dopo 25. Dobbiamo goderci questo momento perché abbiamo lavorato duro e sono molto contento dell'atmosfera che si è creata intorno alla squadra".