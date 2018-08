Watford, Gracia: "Stiamo lavorando bene, importanti i gol degli attaccanti"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Inizio scoppiettante del Watford che ha conquistato due vittorie nelle prime due giornate di Premier League. Dopo il successo ottenuto sul campo del Brighotn, il tecnico degli Hornets Javi Gracia infatti ha detto: "Oggi ne abbiamo segnati tre e abbiamo fatto meglio della scorsa stagione, ma non mi piace guardare indietro alla scorsa stagione, preferisco godermi il momento, abbiamo fatto un buon lavoro e sono contento per i giocatori. E' importante il numero di goal ma anche la qualità. Oggi gli attaccanti Troy Deeney e Andre Gray hanno segnato, il che è molto importante per loro e per la squadra: Hughes ha segnato un gol eccezionale, sono contento per tutti loro. Tutti i giocatori stanno lavorando molto, penso che siamo partiti bene".