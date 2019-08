Watford, Javi Gracia: "Sconfitta giusta, svegliamoci per la prossima gara"

Brutto inizio per il Watford in Premier League. La squadra di Javi Gracia è stata battuta 3-0 dal Brighton e il tecnico dopo la gara ha detto: "Quello che so è che hanno giocato meglio di noi e meritano la vittoria oggi. Nessuna scusa. È il primo match e cercheremo di migliorare per il prossimo. La migliore notizia è che è soltanto la prima gara. A volte è bello svegliarsi e migliorare. Dobbiamo farlo per il match successivo. Ci sono stati molti errori individuali. Sul primo e secondo goal ne hanno approfittato".