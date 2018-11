Watford, Pereyra sull'interesse del Chelsea: "Sono lusingato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha cominciato la stagione con il botto, segnando 5 reti in 10 partite con la maglia del Watford. E le prestazioni di Roberto Pereyra non sono passate inosservate dalle parti di Stamford Bridge, dove Maurizio Sarri sembra apprezzarne molto la duttilità. L'ex Juventus ha dichiarato: "Ho deciso di continuare a giocare in Premier nonostante ci fosse stata la possibilità di un ritorno in Italia. Mi fa piacere di essere nel mirino di un club come il Chelsea, spero di continuare così. Ho svolto una buona preparazione in estate, mi mancava da un po' di tempo. La Juventus? Ha aggiunto qualità con Cristiano Ronaldo e andrà lontano in Champions".