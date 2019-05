Watford può guadagnare il 1000% da Joao Pedro. Senza che abbia giocato

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Guadagnare il 1000% senza che un giocatore abbia vestito la maglia del proprio club. Potrebbe succedere al Watford: il club inglese, nell'ottobre scorso, ha infatti annunciato l'arrivo dal Fluminense di Joao Pedro. Il giovane attaccante brasiliano, classe 2001, non potrò però trasferirsi in Europa prima di aver compiuto i 18 anni, a settembre 2019; ragion per cui gli Hornets, sin dall'annuncio ufficiale, hanno chiarito che il suo esordio in Premier League sarebbe potuto avvenire soltanto nel 2020. Nel frattempo, però, le prestazioni di Joao Pedro hanno attirato il Liverpool, che sta provando a capire se vi sono margini per inserirsi nella trattativa. In alternativa, secondo quanto riferito da Sky UK, il contratto siglato dal Watford col talento, pagato 2 milioni di sterline, prevederebbe una clausola risolutiva da 20 milioni (sempre di sterline): se fosse confermata, e i Reds decidessero di pagarla, il club di proprietà della famiglia Pozzo potrebbe consolarsi incassando una cifra dieci volte superiore a quella pagata pochi mesi fa. Senza, appunto, che Joao Pedro ne abbia mai vestito la maglia.