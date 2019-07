Il Watford si aggiunge alla lista delle pretendenti per Allan Saint-Maximin. L'esterno del Nizza, classe 1997, ha molti estimatori in Inghilterra: anche il Newcastle e il Crystal Palace sono interessate al francese, ma il club londinese potrebbe mettere sul piatto circa 30 milioni di euro, una cifra record per la società. Lo riporta Sky Sports.