Il Watford non trova pace. Dopo aver perso anche lo scontro diretto con il Southampton, la formazione di Quique Sanchez Flores è sempre più ultima in classifica e la società starebbe valutando l'esonero dell'allenatore. Si tratterebbe del secondo in stagione per gli Hornets, che avevano cominciato la stagione con Javi Garcia in panchina, allontanato però dopo quattro giornate proprio in favore di Sanchez Flores. A riportarlo è The Athletic.