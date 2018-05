WBA, il giorno più paradossale: tecnico premiato, squadra retrocessa

© foto di Federico De Luca

Paradossale quanto avvenuto in Inghilterra: nella giornata di ieri Darren Moore è stato premiato come allenatore del mese d'aprile della Premier League. In serata il suo West Bromwich Albion è stato condannato aritmeticamente alla retrocessione, dopo il successo del Southampton sul campo dello Swansea. Poco poteva in verità li timoniere dei baggies, che aveva raccolto una situazione disperata lo scorso 2 aprile, prendendo il posto di Alan Pardew con la squadra ultima in classifica e reduce da otto sconfitte consecutive. Sotto la guida di Moore il WBA è tornato clamorosamente in corsa nella lotta per non retrocedere con 3 vittorie e 2 pareggi in 5 partite. Uno score a maggior ragione notevole se si pensa al prestigioso successo contro il Manchester United a Old Trafford e col Tottenham in piena corsa Champions.