Weekend thriller in Premier League. Tre manager a rischio in 90'

Cosa accomuna in un freddo finale di novembre due club di Londra come West Ham e Watford con la sponda Toffee di Liverpool legata ai colori dell'Everton? Semplice. La panchina a rischio.

Manuel Pellegrini, Quique Sanchez Flores e Marco Silva, manager dei tre club in questione, sono infatti a forte rischio esonero. Per tutti e tre l'avvio di stagione è stato terribile: il Watford ha vinto una sola gara delle prime 13 di Premier, gli Hammes non vedono i tre punti dallo scorso 22 settembre mentre l'Everton ha perso sei delle ultime dieci partite di campionato.

Molto del loro futuro, dunque, passa dal prossimo match di Premier, quello del prossimo weekend valido per la 14^ giornata. Al West Ham toccherà il compito più difficile andando ad affrontare il Chelsea a Stamford Bridge, mentre il Watford sarà di scena a Southampton e l'Everton a Leicester.

Volendo fare un borsino, ad oggi, Pellegrini e Sanchez Flores sembrano i due più vicini all'addio ai rispettivi club. Ciò che "salva" per il momento Silva è il calendario. Dopo la gara in casa delle Foxes, infatti, l'Everton è atteso dalle gare contro Liverpool, Chelsea, Manchester United e Arsenal. Difficile, dunque, immaginare che la dirigenza del club di Liverpool dia ad un nuovo manager un poker di sfide così complesse per dare il via al nuovo corso.

In ogni caso, però, i prossimi 90' diranno molto, se non tutto, sul futuro dei tre club. Con colpi di scena tutt'altro che da escludere.