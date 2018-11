Wembley sotto osservazione dopo pessime condizioni terreno di gioco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA tiene sotto osservazione la situazione relativa allo stadio Wembley dopo le vergognose condizioni in cui il manto erboso era ridotto nel corso della partita di lunedì fra Tottenham e Manchester City. tutto questo a seguito di un incontro di Football Americano disputata il giorno prima fra Philadelphia Eagles e Jacksonville Jaguar. Per questa ragione la massima organizzazione calcistica europea fa sapere di collaborare con la FA al fine di salvaguardare lo spettacolo in Champions League per le prossime partite.