Wenger: "Il Tottenham potrebbe vendere Kane per finanziare lo stadio"

Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa: "I prezzi degli stadi sono raddoppiati rispetto a quando lo ha costruito l'Arsenal, ma anche i prezzi dei giocatori sono aumentati, anzi sono triplicati o quadruplicati. Quando lo abbiamo costruito noi, un trasferimento da 10 milioni di sterline era un evento. Oggi un giocatore come Kane quanto può valere? 100 milioni di sterline? Quindi potrebbe essere una buona cessione per finanziare la costruzione del nuovo stadio del Tottenham".