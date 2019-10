Wenger: "Man United non competitivo. Per questo Pogba non rinnova"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di BeIN Sports Arsene Wenger ha parlato del connazionale Paul Pogba e del difficile inizio di stagione del Manchester United: "Paul non lo vedo sicuro dal punto di vista fisico e lui è un giocatore che per potersi esprimere al meglio ha bisogno di essere al top della forma. Quando un calciatore vuole andarsene e il club non lo lascia partire, la situazione affetta il rendimento della squadra. Lo United al giorno d'oggi non ha la squadra per competere e proprio per questo Pogba non vuole rinnovare".