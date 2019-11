Wenger per il dopo Kovac? Il manager francese: "Mai parlato col Bayern"

"e non so se lo faremo ma conosco dirigenti bavaresi da 30 anni"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Tanto il quotidiano francese 'L'Equipe' come la tedesca 'Bild' collocano Arsène Wenger come il principale favorito per sostituire Niko Kovac sulla panchina del Bayern Monaco. "Sarebbe una buona soluzione", ha dichiarato l'ex tecnico dei bavaresi Ottmar Hitzfeld, benedicendo l'eventuale arrivo dell'ex Arsenal. Il diretto interessato ha parlato di questa possibilità a beIN Sports senza però offrire dettagli: "Non ho mai rifiutato di parlare con il Bayern perché ho conosciuto i dirigenti che hanno guidato la squadra per 30 anni. Per ora, non ho parlato con loro e non so se lo faremo", ha glissato. Intanto il tecnico ad interim Hans-Dieter Flick sta guidando la squadra in panchina (lo ha fatto ieri nel match di Champions contro l'Olympiacos e bisserà sabato nel big match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund), in attesa del nuovo allenatore: sarebbe in sesto dopo l'uscita di Pep Guardiola nel 2016, dopo Ancelotti, Sagnol, Heynckes, Kovac e lo stesso Flick.