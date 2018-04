Wenger: "Pochi spettatori? È il prezzo da pagare vista la classifica"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Arsenal, Arsene Wenger, ha commentato il successo dei gunners per 3-0 contro lo Stoke City e la scarsa risposta del pubblico, comunque sopra la media di una qualsiasi partita di Serie A (59.371 biglietti venduti): "Sapevamo prima dell'incontro e lo sapevano pure i tifosi che non ci giocavamo il titolo e per giunta con una sfida molto importante (il quarto di finale di Europa League contro il CSKA Mosca, ndr) che ci aspetta alle porte. È il prezzo da pagare quando ti trovi in questa posizione in questo momento della stagione".