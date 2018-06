Wenger sul futuro: "Deciderò tra 15 giorni, voglio ancora allenare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver lasciato l'Arsenal, il futuro di Arsene Wenger è ancora incerto ma il tecnico francese si è detto voglioso di continuare ad allenare. "È una domanda a cui dovrò rispondere nei prossimi 15 giorni. Ho ancora il desiderio di essere un allenatore, sì. Cosa mi influenzerà? Cosa c'è dentro di me. Quanto mi manca essere un allenatore. Come riesco a vivere senza questa adrenalina che fa parte dell'essere un allenatore e di influenzare una partita di calcio. Per vivere un bellissimo match di calcio e condividerlo con gli altri dopo un match pieno di emozioni", ha detto l'ex manager dei Gunners.