Wenger sul VAR in Premier: "Gli arbitri devono usare più il monitor"

© foto di Imago/Image Sport

Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal ora dirigente alla FIFA, ha parlato del VAR in Premier League dando alcuni consigli agli arbitri inglesi: "I direttori di gara hanno bisogno di un monitor per verificare se le decisioni prese "live" sono giuste o sbagliate. In molte partite non sono stati mai utilizzati ed è questo il vero problema dell'inserimento della tecnologia nel calcio. Non dimentichiamo che stiamo parlando del primo anno del VAR in Inghilterra e quindi non tutto è perfetto. Arriveranno dei miglioramenti. Non dimentichiamoci anche che stiamo parlando di assistenza video e che dunque la decisione spetta all'arbitro e chi è al VAR deve intervenire solo per aiutare".