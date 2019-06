Ritorno a casa per Niclas Fullkrug. L’attaccante del Werder Brema ha parlato in conferenza stampa: “Non mi sembra così diverso. Conosco tanti ragazzi dalla mia esperienza passata al Werder, non ho bisogno di tempo per abituarmici. Non vedo l’ora di iniziare. Non voglio segnare un numero specifico di gol ora. Voglio essere presente in area prima di tutto, aiutare la squadra e poi sono sicuro che segnerò i miei gol”.