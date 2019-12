Werder Brema, si punta al ritorno di Vestegaard dal Southampton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Germania, il Werder Brema starebbe lavorando al ritorno di Jannick Vestegaard dal Southampton. L'ex difensore del M'Gladbach ha militato nel Werder Brema nella stagione 2015-2016 e potrebbe optare per un ritorno in Bundesliga visto che non sta trovando grande spazio con Hasenhuttl nei Saints.