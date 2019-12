Florian Kohfeldt, allenatore del Werder Brema, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta "tennistica" rimediata dalla sua squadra contro il Bayern Monaco (6-1 il risultato finale in favore dei bavaresi): "All'inizio siamo stati bravi ma anche fortunati. Pavlenka ha retto bene fino al gol del pareggio, arrivato per un errore della nostra difesa: volevamo arrivare all'intervallo in situazione di parità, ma non ci siamo riusciti. Fino al 3-1 credevo ci potesse essere ancora qualche speranza, ma dopo aver subito la quarte rete siamo davvero spariti dal campo. Abbiamo chiuso in totale confusione, è difficile capire cosa sia realmente accaduto".