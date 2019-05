Werder, Kruse ai saluti: "È tempo che vada". Inter e Roma ci pensano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Capitan Max Kruse lascia il Werder Brema. L'attaccante tedesco, classe 1988, non rinnoverà il contratto con il club tedesco, come ha confermato lo stesso giocatore sui propri account social: "È tempo che io vada per la mia strada, anche se non so dove mi porterà. Ho sempre amato il Werder ed è stato un onore esserne capitano, mi mancherà tutto".

Occasione di mercato - Kruse sarà quindi libero di accasarsi con chi vorrà dal primo luglio. In Italia due club hanno mostrato interesse nei suoi confronti nelle scorse settimane: Inter e Roma.