West Brom, Evans ha una clausola di retrocessione: via per soli 4 milioni

Jonny Evans potrebbe essere un affare per chi deciderà di acquistarlo. Il difensore nordirlandese infatti ha una clausola di retrocessione nel suo contratto e visto che il WBA non è riuscito a salvarsi, chi vorrà acquistarlo potrà esercitare tale clausola e acquistarlo per appena 3 milioni di sterline, circa 4 milioni di euro. Una cifra irrisoria, pensando che lo scorso inverno Arsenal e Manchester City, due squadre ancora interessate a lui, erano pronte ad investire circa 20 milioni per acquistarlo dai Baggies.