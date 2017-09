West Brom, Evans: "Man City? Sono il capitano, penso solo alla squadra"

Jonny Evans è stato a lungo accostato al Manchester City ma alla fine è rimasto al West Bromwich. L'ex United però si è detto completamente concentrato sui Baggies: "Non so molto di quello che è accaduto, non sono stato coinvolto, voglio solo continuare a fare quello che stavo facendo e vedere cosa succede. Sono un giocatore del West Brom e sono il capitano. Non vedo l'ora di tornare a giocare e di vedere i miei compagni".