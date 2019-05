© foto di Federico Gaetano

Dopo la stagione in prestito all’Everton, Andre Gomes farà ritorno a Barcellona ma il futuro del centrocampista potrebbe essere di nuovo in Premier. Secondo quanto riporta Sky Sports uk, il portoghese piacerebbe molto al West Ham, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di oltre 20 milioni di euro. I catalani, però, chiedono almeno 30 milioni per cedere il giocatore a titolo definitivo.