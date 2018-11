West Ham, a forte rischio il tesseramento di Samir Nasri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ingaggio di Samir Nasri da parte del West Ham, si legge su Sky Sport UK, è a forte rischio. Il motivo sarebbe da ricercare nelle condizioni fisiche del francese, fermo da un anno e mezzo a causa della squalifica. Per ritrovare la forma e la condizione atletica necessaria al gioco della Premier servirebbero diverse settimane, da qui i dubbi degli Hammers. Dalla sua, però, Nasri ha la volontà di Manuel Pellegrini di aggiungerlo alla sua rosa. E proprio per questo una decisione definitiva non è ancora stata presa.